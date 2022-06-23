Крім того, скорочено кількість повітряних операцій до 20-30 вильотів на день.

ЗСУ скоротили число вильотів турецьких ударних БПЛА Bayraktar на сході країни через потужне російське ППО.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни. Аналітики цитують матеріал Foreign Policy, написаний зі слів анонімних українських офіційних осіб і військових.

Повідомляється, що українські офіційні особи все більше стурбовані тим, що ударні безпілотники Grey Eagle, надані США, також будуть збиті посиленою російською ППО над Донбасом.

Крім того, скорочено кількість повітряних операцій до 20-30 вильотів на день. ЗСУ зіткнулися з нестачею літаків для чинних пілотів.

"Російські сили, ймовірно, віддають пріоритет розгортанню засобів ППО на сході України, щоб звести нанівець українські операції і захистити артилерійські системи, від яких російські сили залежать в наступі. Однак українська авіація і озброєні безпілотники продовжують діяти в інших місцях, завдавши за останній тиждень кілька успішних ударів по цілях в Херсонській області", - коментують аналітики з Інституту вивчення війни.

Зазначається, що українські сили не завдавали ударів по російській інфраструктурі протягом декількох тижнів. Але удар по нафтобазі в Ростовській області, ймовірно, є спробою порушити російську логістику і постачання паливом російських військ на сході України.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на захопленні Донбасу. Зараз тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк. Найближчим часом ворог може захопити Лисичанськ, попереджають експерти з ISW.

Разом з тим в районі Білогорівки окупанти відмовилися форсувати Сіверський Донець, боячись нових великих втрат у техніці та живій силі.

21 червня противник знову атакував ЗСУ на Слов'янському напрямку, а в Харківській області намагається утримати українські сили та не допустити їхній вихід до російського кордону.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, цілями Росії є захоплення Сєвєродонецька, прохід з боку півдня до Лисичанська та рух з боку Попасної з подальшим встановленням контролю над трасою Лисичанськ-Бахмут.

Прем'єр Британії Борис Джонсон вважає, що РФ може вичерпати ресурси у боях на Донбасі.

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