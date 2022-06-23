ЗСУ завдали кілька успішних ударів по ворогу в Херсонській області.

Російські окупанти можуть вже найближчими днями захопити Лисичанськ. Загарбникам не вистачає сил для успіху в боях з українською армією.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

На думку аналітиків, системи протиповітряної оборони РФ на сході України заважають роботі українських безпілотників, тому ЗСУ скоротили повітряні операції. Водночас українці залишаються активними в інших районах. Приміром, ЗСУ завдали кілька успішних ударів по ворогу в Херсонській області.

Крім того, "російським військам не вистачає чисельності і сили для успіху в боях в Україні", а командування продовжує примусову мобілізацію, яка негативно впливає на моральний дух і дисципліну мобілізованих.

Як раніше повідомляв УНІАН, Тошківка в Луганській області повністю окупована росіянами, окупанти намагаються прорвати оборону Збройних сил України.

Голова військової адміністрації Сєвєродонецького району Роман Власенко заявив, що в Сєвєродонецьку не припиняються вуличні бої.

Тим часом генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що українські військовослужбовці мужньо захищаються від окупантів і в майбутньому можуть звільнити захоплену частину Донбасу.

При цьому аналітики повідомили, що російські війська мають певний успіх у просуванні до Лисичанська з півдня. Існує загроза атаки на околиці Лисичанська в найближчий тиждень.

У свою чергу голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай вказав, що російські військові наближаються до Лисичанська, місто під обстрілами.

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