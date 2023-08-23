Фахівець розповів, як можна боротися з боновим загородженням, яке загарбники встановлюють перед незаконним шляхопроводом.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, чи завадить українським морським дронам те, що окупанти затоплюють пороми, щоб створити захисну смугу перед Керченським мостом.

Свою думку він висловив в ефірі телемарафону. За його словами, загарбники виставляють бонові загородження, затоплюють пороми – це простий спосіб, але він може бути ефективний.

"Якщо застосовувати дрони, то треба максимально застосовувати прямо зараз, бо ворог буде неодмінно удосконалювати щось та готувати якісь захисти. Вони не сидітимуть склавши руки – це об’єктивно. Тому воно (затоплення поромів та бонові загородження – УНІАН) може себе певним чином виправдовувати. Це вже покаже тільки практика застосування, але те, що це створить якісь перешкоди для надводних дронів – цілком можливо", - каже фахівець.

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Він зазначає, що з боновими загородженнями можна провести відповідні навчання та спробувати (навчитися) їх обходити та пробивати. Йдеться про те, що в певну "точку" направляється кілька дронів: перші пробивають загородження, наступні – завершують справу вибухом.

"З затопленими баржами та буксирами – теж не неможливе (пробитися – УНІАН), але це, мабуть, дещо ускладнить роботу надводних дронів", - додав Мусієнко.

Як повідомляв УНІАН, загарбники намагаються захистити від ударів Сил оборони незаконно збудований Кримський міст. Зокрема, стало відомо, що в районі Керченської протоки, поблизу моста між РФ та тимчасово окупованим Кримом вони проводять підготовчі роботи для затоплення вже другого порому. За даними ГУР, росіяни планують затопити щонайменше шість плавзасобів такого типу перед мостом. Також противник планує встановить бонові загородження між затопленими поромами.

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