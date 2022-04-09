Окупанти завдали ракетного удару по Миргороду Полтавської області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитро Лунін.
"Цієї ночі російські окупанти знову завдали ракетного удару по інфраструктурі в Миргороді. Значні руйнування. На жаль, двоє людей постраждали. Вони отримують всю необхідну допомогу", - повідомив він.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- 2 квітня 2022 року ворог завдав ракетного дару по аеродрому в Миргороді.
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