В місті значні руйнування.

Окупанти завдали ракетного удару по Миргороду Полтавської області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Цієї ночі російські окупанти знову завдали ракетного удару по інфраструктурі в Миргороді. Значні руйнування. На жаль, двоє людей постраждали. Вони отримують всю необхідну допомогу", - повідомив він.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

2 квітня 2022 року ворог завдав ракетного дару по аеродрому в Миргороді.

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