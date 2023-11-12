Одне з влучань сталося по обласній бібліотеці імені Гончара.

Вранці 12 листопада російські військові завдали удару по Херсону.

Як повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, сьогодні зранку окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона. Через обстріл на власному подвір’ї загинув 64-річний чоловік. Він отримав вибухову травму несумісну з життям.

"Медики, які приїхали на місце, лише констатували смерть. Дружина загиблого госпіталізована. У 64-річної жінки вибухова, закрита черепно-мозкова травми, осколкові поранення ніг, струс головного мозку. Стан – середньої важкості. Лікарі надають їй необхідну допомогу", - розповів посадовець.

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Як уточняється, армія РФ вдарила по приватному сектору. Чоловік на цей момент перебував на подвір'ї, його дружина - у будинку.

Раніше Херсон також опинився під вогнем окупантів. Одне з влучань сталося по обласній бібліотеці імені Гончара. У будівлі – суттєві руйнування, також виникла пожежа.

"Рятувальники більш як півтори години приборкували полум'я. На щастя, без жертв", - повідомив Прокудін, який також оприлюднив фото руйнувань.

Атаки окупантів на Херсонщину

Нагадаємо, вночі російські загарбники атакували південь України, застосувавши одночасно балістику - "Іскандер-М" та керовані авіаційні ракети типу Х-59. Намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, керовані ракети було спрямовано за складним маршрутом. Силам протиповітряної оборони вдалось знищити одну з керованих ракет на Миколаївщині. Друга ракета Х-59 та балістична ракета влучили по відкритій території. Через падіння уламків збитої ракети, пошкоджено кілька житлових будинків.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Сили безпеки і оборони нашої країни дадуть відповідь російській армії на удари по Херсону та селах Херсонщини.

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