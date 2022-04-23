Їм наказали розходитися через те, що "зараз буде обстріл".

В Маріуполі російські окупанти знову зірвали евакуацію громадян.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, об 11:00 не менш 200 маріупольців чекали на евакуацію до Запоріжжя біля ТЦ "Порт-Сіті".

"Замість обіцяних російською стороною автобусів, до маріупольців під'їхали російські військові і наказали розходитись, тому що "зараз буде обстріл". Фактично, з застосуванням примусу в грубій формі людей було розігнано. Автобуси так і не було подано для погрузки", - повідомляю Андрющенко.

Одночасно з цим, окупанти подали автобуси на точку біля ТЦ "Метро", за 200 метрів від узгодженої точки евакуації.

"Після погрузки маріупольцям було оголошено, що "евакуація" буде лише в Докучаєвськ, тобто на окуповану територію. Права покинути автобус людям не дали. У відповідь на запитання, чому так, пролунала відповідь про "націоналісти обстріляли точку евакуації". Тобто, чергову брехню", - відзначив він.

Раніше повідомлялося, що окупанти відкрили вогонь по центру Лисичанська і зірвали евакуацію.