Оборонні маневри окупантів імовірно є відповіддю на очікуваний наступ українських сил.

Російські загарбники зміцнюють оборонні позиції на окупованій частині півдня України в очікуванні ймовірного наступу українських сил.

Про це повідомляється в Twitter Міністерства оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

"Росія зміцнює свої оборонні позиції в окупованих районах півдня України. Це включає переміщення особового складу, техніки та польових захисних споруд між Маріуполем і Запоріжжям, і в Херсоні", - повідомляє розвідка.

Також російські сили в Мелітополі посилюють заходи безпеки.

"Українські сили чинять тиск на російський оборонний рубіж в Херсонській області протягом понад місяць та останні політичні заяви Зеленського і віце-прем'єр-міністра попередили про майбутні наступальні операції, щоб витіснити Росію з районів, які зараз вона контролює", - йдеться в повідомленні.

Також сказано, що російські оборонні маневри імовірно є відповіддю на очікуваний наступ українських сил і на вимоги Міністра оборони РФ Сергія Шойгу після нещодавнього візиту на Донбас, а також на атаки українців, які здійснюються проти командних пунктів і логістичних ланцюжків.

Ситуація на півдні України:

Станом на 17 липня в оперативному командуванні "Південь" повідомили про знищення 36 російських окупантів, їхніх танків, гаубиці та зенітно-ракетного комплексу.

Противник продовжує оборонятися і використовувати ракетні, артилерійські та авіаційні удари, як спосіб демонстрації своєї переваги.

Протягом попередньої ночі окупантами було завдано три ракетних удари.

По Миколаєву - в об'єкт промислової інфраструктури. Постраждав один цивільний. Також реактивними системами залпового вогню "Смерч" ворог вдарив вночі по Баштанці з напрямку Снігурівки. Більшість снарядів влучила в комбікормовий завод, частина - в полі за населеним пунктом. Без втрат.

Удар по Одесі ракетою х-101 призвів до пожежі на площі понад 1 тис.кв. м на деревообробному підприємстві. Там одна людина отримала незначні поранення.

Нічний обстріл Нікополя з "Градів" припав на промислову інфраструктуру, три заклади освіти, пожежну частину, по станції переливання крові та приватному будинку. Постраждала одна людина.

Під час ще одного нічного обстрілу 152-мм снаряди були спрямовані по Висунську: пошкоджено дві приватні будівлі, без людських втрат.

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