На Волноваському напрямку ворог застосував "Гради".

Російські загарбники вночі та вранці продовжували обстрілювати з артилерії та РСЗВ "Град" населені пункти Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко, інформуючи про ситуацію в області.

"Вночі росіяни обстріляли відносно далеку від фронту Карлівку Новогродівської громади - пошкоджено будинок. На Волноваському напрямку ворог застосував "Гради" у Богоявленці, під постійними обстрілами - без постраждалих", - зазначив Кириленко.

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За його словами, на Донецькому напрямку під вогнем були Мар'їнка, Георгіївка та Максимільянівка, в останній зруйновано будинок.

"Курахівська громада зазнала 5 обстрілів, в Успенівці 3 поранених, пошкоджено 17 будинків, школу, адмінбудівлю та магазин. На ранок Авдіївка зазнала артобстрілу і обстрілу з "Градів" - без жертв", - повідомив голова ОВА.

Крім того, за його даними, на Горлівському напрямку три будинки пошкоджені в Костянтинівській громаді, в Соледарській – 5.

У Бахмуті пошкоджено адмінбудівлю та дев'ятиповерхівку, у Червоній Горі Бахмутської громади загинула одна людина.

Ситуація на Донбасі

За добу, 8 лютого 2023 року, українські воїни відбили ворожі атаки в районі Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та ще 16 населених пунктах на Донбасі.

Крім того, українські прикордонники знищили на Донбасі групу російських окупантів. Як йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України, малими тактичними групами росіяни намагалися вклинитися в район українських вогневих позицій.

Боєць "Легіону Свободи" Руслан Андрійко заявив, що на Донеччині та Луганщині фіксується активізація фронту. На лінії зіткнення тривають вогневі контакти з російськими окупантами. Ситуація в цих областях напружена.

10 лютого 2023 року голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що по всій лінії фронту в останні дні відчувається ескалація бойових дій. Ситуація погіршилася на трьох основних напрямках у Донецькій області.

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