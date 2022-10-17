США натякають, що вони просто розгромлять армію і військові бази Росії і не дадуть їй шансів у цій війні, вважає експерт.

Навчання НАТО з ядерного стримування можуть бути демонстрацією сил і намірів для Російської Федерації.

Про це військовий експерт Олег Жданов заявив в ефірі телемарафону.

"У Росії є два варіанти. Перший – вона не застосовує ядерну зброю і ми воюємо, хто кого переможе на рівні Україна-Росія. Якщо вони намагаються застосувати або застосовують, втручається НАТО з усією вогневою міццю. Тоді Росія заздалегідь програє. Такий вибір буде у Путіна", – зазначив він.

Жданов також зазначив, що навчання, які проводить НАТО, незважаючи на те, що вони заявлені як заздалегідь заплановані щорічні, можуть бути демонстрацією сил і намірів для Російської Федерації, і Москва може намагатися щось відповісти на це.

"Одна з цілей навчань – переконати РФ, що відповідь на застосування – або на спробу застосування – ядерної зброї, буде дуже жорсткою і болючою для Росії. Як я розумію, США натякають, що вони просто розгромлять армію і військові бази Росії і не дадуть їй шансів у цій війні", – упевнений Жданов.

Також цитуючи слова екс-директора ЦРУ Девіда Петреуса експерт зазначив: "Як варіант вони запропонували Росії повне знищення Чорноморського флоту, удар по військових базах в Криму, російським військам на території України. Це фактично повний розгром російської армії. На цьому етап гарячої фази війни для РФ на території України буде закінчений".

Одночасні навчання з ядерного стримування НАТО і РФ

Як писав УНІАН, 17 жовтня НАТО починає навчання з ядерного стримування в Європі Steadfast Noon, в яких візьмуть участь 60 літаків з 14 країн. Для участі в навчаннях США надішлють ядерний бомбардувальник B-52.

В Альянсі наголосили, що навчання є регулярними і не пов'язані з будь-якими подіями в світі.

Одночасно ядерні навчання "Гром" проводить Росія. Вони включають масштабні маневри стратегічних ядерних можливостей, а також запуски ракет.

Коментуючи навчання, в Білому домі заявили, що не бачать жодних ознак того, що Путін прийняв рішення застосувати зброю масового знищення або тактичну або іншу ядерну зброю.

Раніше США вже пригрозили "катастрофічними наслідками" якщо Путін на це зважиться.

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