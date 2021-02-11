Олександр Глушко загинув на Донбасі / фото: Полтавська ОДА
На Донбасі в районі Зайцевого сьогодні від кулі ворожого снайпера загинув Олександр Глушко - боєць з Полтавщини.
Про це повідомляє прес-служба облдержадміністрації.
Загиблий воїн служив у інженерно-саперному взводі однієї з бригад, яка входить до складу Десантно-штурмових військ ЗСУ.
В ОДА висловили співчуття ріднім, знайомим та побратимам воїна. Дату та місце церемонії прощання повідомлять додатково.
Війна на Донбасі: інші новини
- Машина проривалася до окупантів: на блокпосту в Донецькій області українські військові відкрили вогонь на ураження
- Вели вогонь з гранатометів: окупанти на Донбасі тричі порушили режим тиші
- Стефанчук назвав далекою перспективою вирішення російсько-українського конфлікту
- Поранення бійця та чотири обстріли: у штабі ООС розповіли, як пройшов день на Донбасі
- Посол Німеччини висловила жаль у зв'язку із загибеллю українського військового на Донбасі
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram