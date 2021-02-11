На Донбасі - чергове загострення.

На Донбасі в районі Зайцевого сьогодні від кулі ворожого снайпера загинув Олександр Глушко - боєць з Полтавщини.

Про це повідомляє прес-служба облдержадміністрації.

Загиблий воїн служив у інженерно-саперному взводі однієї з бригад, яка входить до складу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

В ОДА висловили співчуття ріднім, знайомим та побратимам воїна. Дату та місце церемонії прощання повідомлять додатково.

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Автор: Юрій Годован