'Непоправна втрата': під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Мі-24

У бригаді оголосили збір для підтримки чотирьох родин.

Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Мі-24.

Про це повідомляє у Facebook 12 окрема бригада армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка.

"Сьогодні над нашою авіаційною родиною нависла чорна хмара. Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Мі-24. Це непоправна втрата для авіації, для країни, для родин, які чекали своїх близьких удома", - сказано в повідомленні.

Відео дня

В той же час на фото під повідомленням вказана дата 17 грудня 2025 року.

В бригаді оголосили збір для допомоги чотирьом родинам.

Втрати серед пілотів

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня 2025 року на сході під час виконання бойового завдання на борту літака Су-27 загинув підполковник Євгеній Іванов.

Повітряні сили ЗСУ інформували, що загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович. Зазначалося, що він загинув у бою, але обставини зʼясовуються.

Також у Повітряних силах повідомляли, що 23 серпня загинув пілот винищувача МіГ-29 Сергій Бондарь. Трагедія сталася, коли літак заходив на посадку після виконання бойового завдання.

16 травня розбився винищувач F-16, який виконував завдання з відбиття повітряної атаки ворога. Пілоту вдалося відвести літак подалі від населеного пункту та успішно катапультуватися.

Вас також можуть зацікавити новини: