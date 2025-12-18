'Непоправна втрата': під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Мі-24

Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Мі-24.
Про це повідомляє у Facebook 12 окрема бригада армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка.
"Сьогодні над нашою авіаційною родиною нависла чорна хмара. Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж вертольота Мі-24. Це непоправна втрата для авіації, для країни, для родин, які чекали своїх близьких удома", - сказано в повідомленні.
В той же час на фото під повідомленням вказана дата 17 грудня 2025 року.
В бригаді оголосили збір для допомоги чотирьом родинам.
Втрати серед пілотів
Як повідомляв УНІАН, 8 грудня 2025 року на сході під час виконання бойового завдання на борту літака Су-27 загинув підполковник Євгеній Іванов.
Повітряні сили ЗСУ інформували, що загинув старший штурман 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Іванов Євгеній Віталійович. Зазначалося, що він загинув у бою, але обставини зʼясовуються.
Також у Повітряних силах повідомляли, що 23 серпня загинув пілот винищувача МіГ-29 Сергій Бондарь. Трагедія сталася, коли літак заходив на посадку після виконання бойового завдання.
16 травня розбився винищувач F-16, який виконував завдання з відбиття повітряної атаки ворога. Пілоту вдалося відвести літак подалі від населеного пункту та успішно катапультуватися.