Протягом поточної доби, 29 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
Читайте такожСтало відомо, скількох українців хочуть повернути з полону бойовиків в ОРДЛО
Всі порушення ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».
«Так, поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з різних видів зброї, в тому числі з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі Талаківки противник застосував станкові протитанкові гранатомети, а неподалік Невельського та Авдіївки - підствольні гранатомети», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на численні обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.
«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша. Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає», - додали в прес-центрі.
Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
Порушення перемир'я: що відомо
- На Донбасі поранено українського бійця
- "Коли треба шукати інший варіант": Резніков розповів про план "Б" щодо Донбасу
- За поточну добу окупанти 13 разів порушили перемир'я на Донбасі
- На Донбасі суттєво зросла кількість обстрілів, поранено українського бійця
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram