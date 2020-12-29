Всі порушення ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Протягом поточної доби, 29 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

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Всі порушення ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

«Так, поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з різних видів зброї, в тому числі з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі Талаківки противник застосував станкові протитанкові гранатомети, а неподалік Невельського та Авдіївки - підствольні гранатомети», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на численні обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша. Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає», - додали в прес-центрі.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Порушення перемир'я: що відомо

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Автор: Леся Лещенко