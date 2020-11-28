З початку 28 листопада противник порушив режим тиші на Приазов’ї.

Окупанти на Донбасі 6 разів порушили домовленості, досягнуті у рамках ТКГ 22 липня.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС у Facebook.

Бойовики обстріляли з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї ділянку неподалік Авдіївки.

Читайте такожЖиття біля ворога: журналіст показав обстріляні й зруйновані будинки на Донбасі (фото)

Неподалік Водяного ворог застосував великокаліберний кулемет, а на ділянці біля Опитного – ручний протитанковий гранатомет.

Крім того, російські найманці двічі відкривали вогонь під Шумами й біля Катеринівки.

«На неприцільний вогонь ворога українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували», – пишуть у штабі.

З початку 28 листопада противник порушив режим тиші на Приазов’ї – поблизу Водяного. Окупанти використали стрілецьку зброю, гранатомети різних систем і міномети калібрів 120 мм і 82 мм.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

«Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців, застосування ворогом заборонених зразків важкого озброєння негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін», – йдеться у зведенні.

Інші новини з фронту

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН