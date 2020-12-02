Станом на 12 годину поточної доби зафіксовано два випадки порушення домовленостей, що досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Читайте такожНа Донбасі військовий побив та підпалив товариша по службіПро це повідомляється у зведенні Міністерства оборони щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил.
"Поблизу Водяного противник застосував автоматичний станковий гранатомет. Крім того, з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2. Втрат з боку українських підрозділів внаслідок ворожих обстрілів немає", - йдеться в повідомленні.
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