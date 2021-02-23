З початку цього місяця на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях з Росії завезено понад 2,3 тис. тонн пального.

Для посилення позицій окупантів на передову прибув черговий снайперський підрозділ збройних сил Росії.

Про це йдеться у зведенні прес-служби Міністерства оборони щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил з посиланням на дані розвідки.

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"Командування ЗС Росії продовжує використовувати непідконтрольні Україні ділянки російсько-українського кордону у Донецькій та Луганській областях для підтримання боєздатності оперативного угруповання російських окупаційних військ", - йдеться у зведенні.

Прибулий зведений снайперський підрозділ ЗС РФ озброєний снайперськими комплексами різного калібру російського та іноземного виробництва.

За даними розвідки, з початку цього місяця на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях з Росії завезено понад 2,3 тис. тонн пального.

Крім того, здійснювалася ротація кадрових російських офіцерів на командних посадах з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів.

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Автор: Антоніна Доломанжи