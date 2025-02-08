Крім того, він висловив переконання, що північнокорейських солдат відводили з передової для перенавчання сучасній тактиці і вони повернуться на поле бою.

Відновлення наступальної активності ЗСУ в Курській області РФ є вдалим та матиме продовження, тому незабаром будуть ще гарні новини.

Про це сказав в ефірі на Radio NV ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, коментуючи успіхи нових механізованих штурмів українських військ.

"Просування на 5 км на схід від Суджі. Для війни таке просування навряд чи можна вважати суттєвим, але якщо подивитись наскільки просуваються росіяни – вони на Покровському напрямку 5 км долали півроку, а ми – за один день, тому можна сказати, що ця операція на Курщині вдала", - висловив думку Гетьман.

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Майор запасу припустив, що операція на Курщині буде продовжуватись, бо погодні умови сприяють. "Можна використовувати важку техніку, підмерз грунт. Тому незабаром побачимо і наступні непогані новини, щонайменше з Курщини", - додав військовий аналітик.

Коментуючи дані, що РФ знову залучила північнокорейських солдат, він висловив переконання, що це не нова партія, а ті ж самі, що вже приймали участь у боях в Курській обалсті.

"Їх доукоплектовували, провели певні організаційні заходи, може щось розповіли, перенавчали сучасній тактиці, бо вони починали по тактиці ще часів якщо не Другої світової, то одразу після Другої Світової. Цілком можливо, що їх просто переформатували, перепідготували, може дали перепочити і знову задіяли. Казати, що були якісь додаткові сили притягнуті з Північної Кореї, що це наступна партія військових, не варто, бо такої інформації немає. Це ті самі", - підкреслив Гетьман.

Ситуація в Курській області

6 лютого російські пабліки почали поширбвати інформацію, що українські війська активізували наступ на Курщині. Згодом американський Інститут вивчення війни підтвердив серію нових штурмів ЗСУ, зазначивши, що внаслідок цього українські сили просунулися вглиб Курської області РФ на відстань до 5 км.

7 лютого президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони розпочали новий наступ на території Курської області РФ. В інтервʼю Reuters він сказав, що в ході нових штурмів українські військові просунулися на Курщині на 2,5 км. Інших подробиць глава держави не розкрив.

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