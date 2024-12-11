Якщо Росія таки запустить цю ракету, це не вплине на ситуацію на поле бою, зазначила представниця оборонного відомства.

Найближчими днями Росія може знову атакувати Україну ракетою "Орєшник". Таку заяву зробила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх .

"Путін публічно сказав, що Росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету "Орєшник". Є можливість, що Росія зробить це найближчими днями. У мене немає конкретної дати", – заявила вона під час брифінгу.

Сінгх наголосила, що якщо Росія таки запустить цю ракету, це не вплине на ситуацію на поле бою.

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"Це просто буде ще однією спробою спричинити шкоду і жертви в Україні. Ми бачили це раніше – вони намагаються використати кожне озброєння, яке є в їхньому арсеналі, щоб залякати Україну", – акцентувала заступниця речника Пентагону.

Водночас, відповідаючи на питання про те, чи робила Україна запити на якусь зброю у звʼязку з запуском цієї ракети росіянами, Сінгх нагадала, що одним із пріоритетів для України залишаються засоби протиповітряної оборони, і США продовжують надавати таку допомогу.

Загроза нової атаки РФ по Україні

Associated Press та Reuters із посиланням на власні джерела писали, що Росія може запустити ще одну балістичну ракету середньої дальності "Орєшник" по Україні найближчими днями. Зазначалося, що у США це розглядають як спробу залякування, ніж як переломний момент на полі бою.

Раніше військовий експерт Іван Ступак попереджав, що росіяни, імовірно, готують нову масовану атаку по Україні, під час якої можуть випустити, зокрема, "Орєшник".

"Удар буде. Чим він буде? "Орєшником", "Рубежом", "Кокошником"? Ми не знаємо. РФ, швидше за все, вже на етапі підготовки й, можливо, найближчими днями відбудеться такий пуск", – заявив тоді Ступак.

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