Все перехопити неможливо: Ігнат розповів, коли українській ППО працювати найважче

Під час комбінованих ударів одночасно росіяни можуть запускати крилаті та балістичні ракети, а також інші засоби ураження з різних напрямків.

Ефективність збиття протиповітряною обороною (ППО) російських крилатих ракет залишається високою, але результат залежить від особливостей конкретної атаки - кількості цілей, напрямків заходу та типів озброєння.

Про це сказав начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері Новини.LIVE. Він зазначив, що під час комбінованих ударів одночасно росіяни можуть запускати крилаті та балістичні ракети, а також інші засоби ураження з різних напрямків, що ускладнює роботу як авіації, так і наземної ППО.

"Коли летить 10–15 цілей одночасно – все перехопити неможливо", - зазначив він.

Відео дня

При цьому Ігнат додав, що Сили оборони показали високий рівень ефективності, зокрема під час попередніх масованих атак, коли значну частину ракет було збито ще на підльоті до міст.

Нагадаємо, кілька годин тому президент Володимир Зеленський виступив з попередженням, що у найближчий час росіяни готуються завдати повітряного удару по Україні. З посиланням на розвідку він зауважив, що Росія застосує балістичні ракети "Орєшнік".

Він закликав українців бути обережними і дослухатися до сигналів повітряної тривоги.

Удари росіян по Україні

21 травня Ігнат заявляв, що в даний час Росія використовує для ударів по Україні свіжі ракети, зібрані за кілька тижнів до атаки.

Він зауважував, що росіяни тимчасово припинили бити по Україні крилатими ракетами морського базування "Калібр", хоча їхні носії досі залишаються в Чорному та Каспійському морях.

Раніше Ігнат повідомляв, що робота ППО вночі 14 травня, коли РФ атакувала Україну, була надзвичайно напруженою, адже велика кількість засобів повітряного нападу летіла в одне місце.

Вас також можуть зацікавити новини: