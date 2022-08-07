Росія обмежена в свої діях через недостатньо підготовлену піхоту для ведення мобільної війни.

Британський військовий експерт, полковник у відставці Глен Грант пояснив, що чим гірші умови для ведення бойових дій, тим більше це вигідно для України.

Він дав інтерв'ю для "Еспресо".

"Росія обмежена в свої діях через недостатньо підготовлену піхоту для ведення мобільної війни. На прорив вони не здатні, тому зараз вони тільки і роблять, що направляють своїх військових на українських солдат. Незабаром в Україну їхатиме або непідготовлений, зелений молодняк, або ж старигани чи колишні в'язні. Такий курс уже взято, тому зараз їм доводиться покладатися на свою артилерію.

На мій погляд, осінь і зима стануть можливістю, а не проблемою для України, оскільки у ворога виникнуть проблеми з логістикою, переміщенням артилерії та її бойовою діяльністю, особливо якщо буде дуже холодно. Але це має дозволити українській піхоті рухатися вперед, тому що вона набагато боєздатніша ніж російська. У зіткненні з росіянами віч-на-віч, навіть у негоду, українська армія буде в набагато кращому становищі. Але слід рухатися вперед. Якщо цього немає, то завжди є ймовірність потрапити в їхню артилерійську пастку, де вони вас просто накриють вогнем і все. Ви повинні проскочити повз таку пастку і почати відтісняти їхню артилерію, в такому разі вони по своїх не стрілятимуть. Поки що не стрілятимуть. Але вони здатні й на таке, і свідченням цього є події Другої світової війни. Чим гірші умови для ведення бойових дій, тим більше це вигідно для України", - сказав Грант.

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