"Контратака повинна бути блискавичною, де б вона не відбувалася, щоб противник не мав часу на належну відповідь", - заявив експерт.

Британський військовий експерт, полковник у відставці, Глен Грант, сказав, що контратаки ЗСУ мають покроковий ривковий темп, що дозволяє рашистам мати час на відновлення сил.

Гранта цитує "Еспресо".

"Що стосується української контратаки, то вона дещо відрізняється від того, що собі уявляє колективний Захід, тобто це не зовсім прорив, а скоріше покроковий ривковий темп, що дає росіянам час поповнити свої резерви. Наприклад, кілька тижнів тому атакували міст під Херсоном, а тоді дали росіянам час на спорудження понтонних мостів та інші способи переправи через річку. Контратака повинна бути блискавичною, де б вона не відбувалася, щоб противник не мав часу на належну відповідь", - заявив експерт.

Раніше була інформація, що Росія готує 25 000 військових для оточення Миколаєва. Експерт Сергій Грабський вважає, що росіяни намагатимуться створити загрозу для Миколаєва і Кривого Рогу.

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