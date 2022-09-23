У відповідь на провал ЗС РФ під Харковом Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії.

Перші російські підрозділи, поповнені в рамках часткової мобілізації в РФ, можуть зайти в Україну через місяць-півтора.

Про це в ефірі FREEDOM заявив генерал Ігор Романенко.

При цьому є загроза, що до зими Росія може завести в Україну всі ці 300 тисяч солдатів. Хоча якість підготовки бойовиків залишається під питанням.

"Мобілізаційний ресурс (У Росії - ред.) до 8 мільйонів чоловік, але це цифра теж не реалістична. Всі навчання проводяться наспіх, про якість говорити не доводиться", - пояснив генерал.

Україна, в свою чергу, потребує далекобійних високоточних снарядів, БМП для піхоти, ударної авіації і танків, щоб не розгубити стратегічну ініціативу.

"Особливо шкодувати їх (росіян - ред.) не будуть, а якщо такого рівня підготовка і забезпечення, то це людей переводять в стан гарматного м'яса. Нам такий їх підхід на руку, хоча, звичайно, з великою кількістю це доводиться враховувати: наше керівництво ухвалює відповідні рішення, щоб не втратити стратегічну ініціативу і її нарощувати", - зазначив Романенко.

Мобілізація в Росії

У відповідь на провал ЗС РФ під Харковом 21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. За попередніми даними Міноборони РФ, йдеться про призов до 300 тисяч осіб, які нібито мають бойовий досвід.

Цьому передувало посилення Держдумою покарання за здачу в полон і дезертирство.

Того ж дня Путін вирішив підтримати проведення псевдореферендумов на захоплених територіях, в тому числі окупованих після 24 лютого. У Кремлі слідом за цим пригрозили Україні ядерним ударом у разі посягання на анексовані райони.

Президент України Володимир Зеленський, у свою чергу, зазначив, що ні "референдуми", ні "мобілізація" не зупинять наміри Києва повернути під контроль окуповані регіони.

Західні експерти сумніваються в ефективності мобілізації в Росії і згодні, що це радше демонструє складне становище РФ на полі бою.

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