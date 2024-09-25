Легкий транспорт, який використовує противник, дозволяє швидко рухатися по полю бою та "проскакувати" протитанкові міни.

В Запорізькій області російські окупанти підтягують резерви та готуються до штурмів, які можуть розпочатися найближчим часом - речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів, що відбувається на Оріхівському напрямку, та як загарбники бомбардують Запоріжжя.

"Протягом кількох останніх днів ворог застосовує саме по Запоріжжю керовані авіаційні бомби, які несуть потужну силу, несуть чимало руйнувань, є жертви та постраждалі серед мирного населення, є руйнування будівель, руйнування інфраструктури", - сказав речник в етері "Еспресо".

За його словами, з керованими авіабомбами, з літаками набагато простіше боротися, коли вони ще на землі. Як пояснив Волошин, зараз ворог вносить зміни у конструкцію авіаційних бомб, що дозволяє бомбардувати Україну на більшій відстані від лінії бойового зіткнення.

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"На жаль, у нього є достатня кількість запасів… Якщо раніше він застосовував ці авіаційні бомби по населених пунктах Запорізької області, таких як Оріхове, Гуляйполе, Комишуваха, то зараз, внісши певні зміни в конструкції для того, щоб вони летіли далі, вже влучають прямо в середмістя Запоріжжя", - констатував речник.

За його даними, на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках зараз починається нова ескалація – ворог активізується – збираються резерви, особовий склад. Також, за інформацією розвідки, противник отримав з автомобільних складів Південного військового округу РФ вже 25 багі (невеликих легких автомобілів високої прохідності). Волошин наголосив:

"Це свідчить про те, що готуються штурмові дії, які можуть розпочатися з дня на день".

Він пояснив, що багги та мотоцикли - транспорт, яким можна швидко рухатися по полю бою. Крім того, вони легкі та тому долають смуги загороджень – за рахунок невеликої ваги не підриваються на протитанкових мінах. Волошин додав, що такий транспорт досить швидко долає необхідну відстань по бездоріжжю.

"Наприклад, штурмова група пішки пересувається доволі повільно, адже штурмовик несе на собі озброєння, певний бойовий комплект. Маючи такий легкий та швидкий транспорт ця відстань долається набагато швидше до траншей... Та потім штурм відбувається набагато швидше. Тому такі засоби пересування як багги та мотоцикли стали доволі популярні…", - сказав військовий.

Війна в Україні - що відбувається на Запоріжжі

22 вересня в мережі повідомили про перше застосування керованих авіаційних бомб по Запоріжжю. Внаслідок цієї атаки було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, автомобілі та житлові будинки. Постраждали люди. Вже наступної ночі під обстрілом опинилася критична інфраструктура та житлова забудова міста. Місцева влада повідомляла про загибель людини. Ввечері у вівторок, 24 вересня, російська окупаційна армія знов вдарила по місту бомбами, зруйнувавши будинки та поранивши людей.

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