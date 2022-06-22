Вартість руйнувань перевищує 105 мільярдів доларів.

В результаті повномасштабного російського вторгнення зруйновано від 20% до 30% інфраструктури України.

Збиток оцінив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в інтерв'ю французькій Le Monde.

Внаслідок війни зруйновані дороги, мости, порти, залізниці та аеропорти.

Станом на 25 травня загальна сума прямого збитку, нанесеного економіці України руйнуванням житлових і нежитлових будівель (шкіл, лікарень і т.д.) та інфраструктури склали 105,5 мільярдів доларів, у тому числі 40 мільярдів доларів - через знищення транспорту.

Кубраков зазначив, що країна намагається відновити пріоритетні об'єкти, попри ризик подальшого руйнування. У деяких звільнених регіонах вже почалося відновлення, проте через брак ресурсів це не може відбутися швидко.

За словами міністра інфраструктури, найбільше від дій окупантів постраждали Маріуполь, Харків, Чернігів, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Вже 320 тисяч українців позбулися своїх будинків.

Нагадаємо, що раніше віце-президент Європейської Комісії Жозеп Боррель заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін хоче зруйнувати Україну фізично, щоб знищити здорову ідею української нації.

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