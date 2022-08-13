Активні бойові дії тривають на 1300 км фронту.

Пʼята частина підрозділів ЗС РФ, залученихдо бойових дій в Україні, розгромлена.

Про це у Telegram-каналі повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, інформуючи про телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Під час сьогоднішньої телефонної розмови в черговий раз звірили оцінки втрат росіян у цій війні. Ми відзначаємо, що противник несе значні втрати, передусім у живій силі - пʼята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена",- зазначив Залужний.

Він також поінформував американського колегу про те, що активні бойові дії сьогодні тривають на 1300 км фронту. "Ми дуже потребуємо посилення артилерійського вогню - я знову звернувся з цим до наших партнерів",- наголосив Залужний.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний попросив дозволити виїзд за кордон для українських студентів.

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