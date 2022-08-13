На спостережному пості бійці відкрили вогонь по диверсійно-розвідувальній групі ворога, після чого противник із втратами відійшов.

На Слов’янському напрямку українські військові знищили дві вантажівки та особовий склад окупантів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Прикордонники разом із Силами оборони виявляли рух російської техніки на протилежному березі річки Сіверський Донець. Із протитанкових гранатометів військовослужбовці знищили дві вантажівки й особовий склад окупантів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що на спостережному пості бійці помітили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася форсувати річку.

"Прикордонники відкрили вогонь, після чого противник із втратами відійшов", - розповіли у ДПСУ.

Нагадаємо, через значні втрати окупанти переносять ротації підрозділів і вимушено поповнюють дефіцит офіцерів з сержантського складу.

Як повідомлв УНІАН, раніше сьогодня стало відомо, що українські військові ліквідували вже 43,4 тис. російських окупантів. За даними Генштабу ЗСУ, за добу було ліквідовано близько 200 окупантів.

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