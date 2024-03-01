Україна не має підтвердженої інформації про загибель українських військовополонених на цьому літаку.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що російська сторона вкотре спекулює на темі падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня.

Так він прокоментував в ефірі телемарафону нову заяву російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової, що РФ готова передати Україні тіла полонених, які нібито були на цьому літаку.

"Вчергове російська сторона починає спекулювати на темі падіння ІЛ-76. Але й досі на мою вимогу Росія не передала офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії", - підкреслив Лубінець.

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Він зазначив, що Україна на сьогодні не має підтвердженої інформації про загибель українських військовополонених на цьому літаку. Омбудсмен наголосив, що позиція України залишається незмінна.

"Ми вимагаємо прозорого розслідування, доступу до місця падіння літака, до рештків для проведення експертизи. І ми вимагаємо, щоб були залучені саме міжнародні експерти, які точно можуть і повинні сказати, що насправді там відбулось і чи дійсно під час цього падіння загинули військовополонені", - сказав він.

За словами Лубінця, за будь-якої можливості він порушує питання повернення усіх українських цивільних, дітей та військовополонених з РФ та ТОТ, а також репатріації тіл наших загиблих героїв.

"Зверну увагу, вкотре ця інформація вкидається в інформаційний простір. Зараз робить це моя контрвізаві. Якщо дійсно Російська Федерація готова передати наших героїв, ми готові їх забрати. Я сподіваюсь, у нас буде можливість для проведення всіх необхідних експертиз, а головне - у рідних та близьких з’явиться можливість достойно попрощатись та поховати наших героїв. Але станом на зараз у мене, як у уповноваженого Верховної Ради України, немає офіційної інформації що там відбулось, немає офіційних списків, мені їх ніхто не передавав", - сказав уповноважений.

За його словами, є підтвердження, що Москалькова звернення отримала. Але пройшло вже немало часу і в неї були всі можливості, щоб офіційно надати всю інформацію, в тому числі, передати списки загиблих, або спростувати інформацію, що на борту були українські військовополонені, але відповіді не надійшло.

"Російська сторона замість того, щоб розбиратись, що там відбулось, займається інформаційною кампанією проти нашої держави", - підкреслив Лубінець.

За його повідомленням, після заяви Москалькової сьогодні має бути "відповідне спілкування" з нею.

"Я не скажу, що це буде спілкування напряму, я скажу, що буде спілкування через відповідні канали комунікацій. Я вкотре заявлю, що Україна готова приймати тіла наших героїв і ми готові це зробити у найкоротший строк", - зазначив український уповноважений з прав людини.

Зі ЗМІ сьогодні стало відомо про заяву Москалькової щодо готовності РФ передати Україні тіла полонених, які нібито загинули 24 січня.

"Тіла можуть бути передані згідно з наявними процедурами", – сказала Москалькова.

За її словами, як повідомляє "РИА Новости", Росія має "всі дані для ідентифікації осіб загиблих при аварії Іл-76 у Білогородській області". Москалькова також сказала, що українська сторона зверталась до РФ з питанням про передачу тіл.

Падіння Іл-76 - основні моменти

Як повідомляв УНІАН, 24 січня стало відомо про падіння російського Іл-76 в Бєлгородській області. Російські канали повідомили про 74 жертви аварії. Росіяни звинуватили Україну в атаці на літак, заявивши, що на ньому перевозили військовополонених для обміну.

Згодом українська сторона підтвердила, що в цей день мав відбутися обмін полоненими, але немає доказів перебування українців на борту.

У The New York Times з посиланням на анонімних американських офіційних осіб заявили, що російський Іл-76 збили з зенітного ракетного комплексу Patriot.

30 січня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Росія не виявляла готовності передати Україні тіла полонених, які нібито були на борту російського Іл-76. Юсов не виключив, що на борту збитого російського літака Іл-76 могли бути і ракети, і люди.

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