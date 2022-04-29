Вже дві доби поспіль військовий польовий шпиталь українських бійців навмисне обстрілюють.

Російські окупанти в Маріуполі намагаються використати режим тиші, щоб просунутись вперед.

Про це в ефірі національного марафону заявив Заступник командира полку спецпризначення Національної гвардії "Азов" Святослав Паламар "Калина".

"Станом на зараз вони намагалися використати режим тиші, шоб просунутись вперед, щоби пробити наші оборонні рубежі, ідуть спроби штурму. Їхні спроби станом на зараз невдалі. Наші хлопці відбивають ці атаки", - сказав він. Рашисти не припиняють вогонь, каже Паламар.

"Проводяться інтенсивні авіаудари, скидаються бомби, після цього починає працювати корабельна артилерія, після того, як замовкає корабельна артилерія, знову починають літати літаки, скидають бомби, і так впродовж цілої ночі", - розповідає заступник командира "Азова".

Щодо ситуації з пораненими він розповів, що вже дві доби поспіль військовий польовий шпиталь навмисне обстрілюють.

"Туда вже 2 доби наносяться авіаудари, засипало операційну кімнату, де зберігався операційних інструмент. Це велика проблема, дуже багато контужених серед уже поранених. Серед поранених також є двохсоті, є поранені серед працівників шпиталю", - розповів Паламар.

Військовий сподівається, що сьогодні до міста нарешті доїде евакуаційна колона.

"Евакуаційна колона в дорозі, я знаю, що вони роблять все, щоб доїхати сюда, маршрут я не буду розголошувати, ми зі свого боку зробимо все, щоб цивільних забрали і наших важкопоранених, я надіюся на те, що в деяких військових з тієї сторони є краплина військової честі, я надіюся, що вони припинять обстріли. І ми зможемо добратися до підвалів і бункерів, де ми попередньо розуміємо є, можливо, ще цивільні і їх потрібно розкопати. Це ціла операція, щоб дістати цих людей, там є діти, наголошую, і літні люди, яким важко пересуватися", - підсумував він.

Нагадаємо, окупанти Маріуполя роздали листівки про "правила" життя за "руського міру".

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