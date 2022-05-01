Збір людей запланований на 16:00 біля ТРЦ "Порт Сіті".

Влада Маріуполя оголосила про можливість евакуації мирного населення на підконтрольну територію України.

Про це повідомили в прес-службі Маріупольської міськради.

"Офіційно. Сьогодні можлива евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя. Збір людей о 16:00 біля ТРЦ "Порт Сіті", - йдеться в повідомленні.

Міськрада також закликала всіх, у кого залишилися родичі або знайомі в Маріуполі, намагатись зв'язатися з ними всіма способами.

"Телефонуйте, пишіть і кажіть, що є можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечно. Молимося, щоб все спрацювало", - наголосили в мерії.

Як писав УНІАН, 29 квітня ворог використав режим тиші, щоб просунутися вперед на рубежах навколо "Азовсталі". Спроба вийшла невдалою. 30 квітня у міській раді Маріуполя повідомили, мовляв, з'явилася надія на евакуацію.

Заступник командира маріупольського "Азова" Святослав Паламар з позивним "Калина" пізніше сповістив, що в Маріуполі обидві сторони дотримуютья режиму тиші. Також вдалося дістати з-під завалів на території "Азовсталі" двадцять цивільних. Їх відправили в обумовлене місце, звідки група повинна була відправитися в Запоріжжя. При цьому, за його словами, не було відомо про евакуацію поранених військових.

Нагадаємо, 26 квітня генсек ООН Антоніу Гутерріш провів зустріч з Путіним у Москві. Після завершення зустрічі він переконував, що Москва нібито погодилася на залучення міжнародних організацій до евакуації людей з "Азовсталі".

Наступного дня в Кремлі цю інформацію спростували. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив на брифінгу в Кремлі, що конкретних домовленостей щодо евакуації з "Азовсталі" з ООН у Росії немає.

Після цього Гуттеріш прибув до Києва на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Після неї президент України заявив, що евакуація з Маріуполя можлива за допомогою ООН.

24 квітня мер міста Вадим Бойченко заявляв, що більш як 100 тисяч населення залишається в місті і благає про порятунок, але росіяни зривають евакуацію.

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