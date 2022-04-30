Автобуси для евакуації у місто має подати російська сторона.

У Маріупольській міськраді повідомляють про надію на можливу евакуацію з міста.

Про це повідомляється у Telegram міськради.

"З‘явилася надія на евакуацію маріупольців на підконтрольну Україні територію. Сьогодні. Від Порт-Сіті. Чекаємо на підтвердження", - йдеться у повідомленні.

Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє про "реальний стриманий, але оптимізм", що сьогодні нарешті вдасться розпочати велику евакуацію.

"Автобуси має подавати на Порт-Сіті російська сторона, то ж ви в курсі, що може бути всяке. Але. Дзвоніть у всі дзвони, аби встигнути і не прогавити. Також всі ж розуміють, що така евакуація дорівнює режиму тиші по маршруту?", - зазначив він.

Також, за словами Андрющенка, окупанти дозволили переміщення між Лівобережним районом та іншими районами міста на правобережжі.

"Переміщення відкрито через міст на Мухіно. Одночасно влаштовано блок-пости для посилення контролю", - уточнив радник мера.

Як писав УНІАН, 26 квітня генсек ООН Антоніу Гутерріш провів зустріч з Путіним у Москві. Після завершення зустрічі він переконував, що Москва нібито погодилася на залучення міжнародних організацій до евакуації людей з "Азовсталі".

Наступного дня в Кремлі цю інформацію спростували. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив на брифінгу в Кремлі, що конкретних домовленостей щодо евакуації з "Азовсталі" з ООН у Росії немає.

Після цього Гуттеріш прибув до Києва на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Після неї президент України заявив, що евакуація з Маріуполя можлива за допомогою ООН.

24 квітня мер міста Вадим Бойченко заявляв, що більш як 100 тисяч населення залишається в місті і благає про порятунок, але росіяни зривають евакуацію.

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