Франциск на загальній аудієнції закликав молитися за невинно вбитих і за припинення війни в Україні.

Папа Римський Франциск засудив різанину в Бучі під Києвом і підняв український прапор, який був переданий йому з міста, де були розстріляні сотні мирних жителів.

Про це йдеться в повідомленні vaticannews. Папа Франциск на загальній аудієнції закликав молитися за невинно вбитих і за припинення війни в Україні.

Понтифік зазначив, що новини про війну в Україні, замість того, щоби приносити полегшення та надію, приносять нові звірства, такі як різанина в Бучі.

"Вчора мені саме з Бучі привезли цей прапор", - сказав Франциск. Папа встав і розгорнув прапор, а тоді сказав: "Цей прапор прибув з війни, саме з цього багатостраждального міста Бучі. І тут є також кілька українських дітей, які тепер тут разом з нами". "Це важко бути викоріненими зі своєї землі через війну", - додав Папа.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня стало відомо, що Папа Римський має намір приїхати до Києва. "Так, ця пропозиція розглядається", - сказав тоді Понтифік.

19 березня Папа Римський Франциск відвідав ватиканську педіатричну лікарню "Бамбіно Джезу", щоб провідати українських дітей, які отримали поранення в ході війни в Україні.

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