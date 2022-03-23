Президент України Володимир Зеленський запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну.
Про це він повідомив у відеозверненні до українців.
"Сьогодні був один із тих днів, які дозволяють впевнено говорити, що з нами увесь світ. Вранці говорив з Папою Римським Франциском про пошук миру для України, звірства окупантів та гуманітарні коридори до оточених міст", - зазначив президент.
Він подякував Папі та запросив його відвідати Україну.
"Вірю, що зможемо організувати цей важливий візит, який однозначно підтримає кожного з нас", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, що раніше Папа Римський помолився за мир в Україні і назвав напад Росії на Україну святотатством, яке не має виправдання.