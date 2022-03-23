Президент вірить, що організувати цей важливий візит вдасться.

Президент України Володимир Зеленський запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну.

Про це він повідомив у відеозверненні до українців.

"Сьогодні був один із тих днів, які дозволяють впевнено говорити, що з нами увесь світ. Вранці говорив з Папою Римським Франциском про пошук миру для України, звірства окупантів та гуманітарні коридори до оточених міст", - зазначив президент.

Він подякував Папі та запросив його відвідати Україну.

"Вірю, що зможемо організувати цей важливий візит, який однозначно підтримає кожного з нас", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше Папа Римський помолився за мир в Україні і назвав напад Росії на Україну святотатством, яке не має виправдання.

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