Папа Римський Франциск думає над питанням відвідування Києва найближчим часом.
Як повідомляється на сайті vaticannews, про це розповів журналіст NBC News Клаудіо Лаванга, який входив в папський пул в поїздці понтифіка на Мальту. За даними кореспондента, зараз це питання обговорюється.
"По дорозі на Мальту я запитав у Папи Франциска, чи розглядає він візит до Києва. Він відповів: "Так, ця пропозиція розглядається", - написав Лаванга в "Твіттері".
Як повідомляв УНІАН, 19 березня Папа Римський Франциск відвідав ватиканську педіатричну лікарню "Бамбіно Джезу", щоб провідати українських дітей, які отримали поранення в ході війни в Україні.
20 березня Папа Римський Франциск на площі Святого Петра у Ватикані молився за мир в Україні і заявив, що напад Росії на Україну – це святотатство, яке не має виправдання. Також Папа звернувся до світової спільноти і закликав докласти зусиль для припинення кровопролиття в Україні.
А 23 березня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський під час діалогу з Папою Римським запросив його відвідати Україну. "Вірю, що зможемо організувати цей важливий візит, який однозначно підтримає кожного з нас", - сказав тоді Зеленський.