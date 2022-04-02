На запитання журналіста про його можливий візит в Україну, Папа відповів, що це питання якраз розглядається.

Папа Римський Франциск думає над питанням відвідування Києва найближчим часом.

Як повідомляється на сайті vaticannews, про це розповів журналіст NBC News Клаудіо Лаванга, який входив в папський пул в поїздці понтифіка на Мальту. За даними кореспондента, зараз це питання обговорюється.

"По дорозі на Мальту я запитав у Папи Франциска, чи розглядає він візит до Києва. Він відповів: "Так, ця пропозиція розглядається", - написав Лаванга в "Твіттері".

Як повідомляв УНІАН, 19 березня Папа Римський Франциск відвідав ватиканську педіатричну лікарню "Бамбіно Джезу", щоб провідати українських дітей, які отримали поранення в ході війни в Україні.

20 березня Папа Римський Франциск на площі Святого Петра у Ватикані молився за мир в Україні і заявив, що напад Росії на Україну – це святотатство, яке не має виправдання. Також Папа звернувся до світової спільноти і закликав докласти зусиль для припинення кровопролиття в Україні.

А 23 березня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський під час діалогу з Папою Римським запросив його відвідати Україну. "Вірю, що зможемо організувати цей важливий візит, який однозначно підтримає кожного з нас", - сказав тоді Зеленський.

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