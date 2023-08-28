Крім того, агенти руху ведуть розвідку в місті.

Партизани руху "АТЕШ" активно працюють у тимчасово окупованому Луганську. Вони оголосили про ліквідацію військових патрулів окупантів.

Як повідомляє "АТЕШ" у Telegram, агенти проводять розвідку в окупованому місті.

"Також нам удалося ліквідувати військові патрулі, що діють у Луганську. Деяких військових росіяни так і не знайшли. Військові з 2 АК ("ЛНР") та інших військових підрозділів вступають до наших лав, як і громадянське населення. Вони усвідомили свої помилки і не хочуть бути причетними до "русского мира", - зазначили партизани.

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Останні новини з Луганська

Росіяни почуваються безпечно у Луганську, але ЗСУ дістають їх. 16 липня у Луганську був "приліт" в селищі Ювілейний на території шахти "Мащинська", де знаходилися сили російських загарбників.

Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України написали, що у Ювілейному українські воїни поцілили у ворожий склад, на території якого було ракетне озброєння.

Варто зазначити, що Луганськ знаходиться під контролем супротивників України з 2014 року. Проти окупації української землі виступив майже увесь світ.

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