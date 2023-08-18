Він нібито помер у шпиталі від травм, отриманих на Запорізькому напрямку.

В Україні "мінуснули" начальника штабу - заступника командира батальйону матеріального забезпечення 810-ї бригади морської піхоти РФ Юрія Павлова.

Так званий "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв написав у Telegram, що Павлова поховали вчора, 17 серпня. За його словами, окупант помер у шпиталі від поранень, отриманих на Запорізькому напрямку.

За словами Развожаєва, Павлов народився в селі Новоіванівці (Луганська область), а 2009 року, до окупації Севастополя Росією, приїхав туди служити у 810-й бригаді морської піхоти.

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"Торік у жовтні його призначили начальником штабу - заступником командира батальйону матеріального забезпечення. Товариші по службі кажуть, що з честю та мужністю завжди виконував поставлені перед ним завдання. Юрія Юрійовича було поранено на Запорізькому напрямку, від отриманих ран помер у шпиталі", - повідомив гауляйтер Севастополя.

Втрати РФ - актуальні дані

Протягом минулої доби українські захисники ліквідували близько 460 російських загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення знищено вже 256 510 окупантів.

Нещодавно в Україні "задвохсотили" окупанта, який був командиром артустановки без знань та навичок.

Згодом стало відомо, що українські воїни "мінуснули" окупанта з "вагоном регалій".

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