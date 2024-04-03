Триває війна в Україні, і партизанський рух "Атеш" роздобув, зокрема, готову технічну документацію оновленого російського корабельного прицілу "УВ-450-01", що потрібен не лише для цілевказівки, а й для спостереження. Прилад покращує можливість виявлення цілей під час морських операцій.
Документи в російській компанії "Науково-виробничий комплекс Пуск" добув агент партизанів, повідомив "Атеш" у своєму каналі в Telegram. "Технічна документація передана Силам оборони. Вона посприяє перемозі України", - підкреслили в русі.
В "Атеш" повідомили Kyiv Post, що секретні документи зміг отримати один зі співробітників компанії. За словами партизанів, на проект вороги витратили багато ресурсів.
"...фахівці Міноборони України зможуть досконально вивчити систему спостереження і цілевказівки на нових російських кораблях. Вони знатимуть їхні переваги та недоліки", - сказав представник партизан.
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Українська сторона активно протистоїть росіянам на морі, флот супротивника вже зазнав серйозних втрат. Зокрема, ліквідовано флагман Чорноморського флоту Росії - ракетний крейсер "Москва". Загальні морські втрати ворога на 3 квітня 2024 року такі - знищено 26 кораблів/катерів і один підводний човен.
На початку поточного місяця речник Військово-морських сил української армії Дмитро Плетенчук зазначав, що ситуація в Чорному морі стабільна. За його словами, російські загарбники перебувають в обороні.
"НВК Пуск" - це вороже закрите акціонерне товариство, яке спеціалізується на розробці, а також виготовленні продукції для керування кораблями та спостереження і виявлення об'єктів на суходолі та на воді.