Збройні сили Україні за минулу добу знешкодили ще 710 російських окупантів.
Як повідомляє Генштаб, станом на сьогоднішній ранок, 3 квітня, втрати Росії у війні зросли до 444 370 осіб.
Також наші війська знищили десятки одиниць ворожої техніки на полі бою, зокрема:
- танків ‒ 7009 (+11);
- бойових броньованих машин ‒ 13368 (+18);
- артилерійських систем – 11142 (+30);
- РСЗВ – 1025 (+2);
- засоби ППО ‒ 745 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8796 (+17);
- крилаті ракети ‒ 2059 (+1);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14813 (+30);
- спеціальна техніка ‒ 1838 (+6).
Крім того, на брухт перетворили 347 літаків, 325 гелікоптерів, підводний човен, 26 кораблів та катерів.
Війна в Україні - втрати Росії
Як повідомили у Міноборони, у березні українські захисники знищили рекордну кількість російських артилерійських систем - 976 одиниць.
Ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий розповів, як Сили оборони у березні змогли наростити знищення техніки загарбників. Зокрема, вони встановили новий рекорд - понад 1500 одиниць знищеної автомобільної техніки.