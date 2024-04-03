Вони уразили 11 танків, 18 ББМ та 30 артсистем.

Збройні сили Україні за минулу добу знешкодили ще 710 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб, станом на сьогоднішній ранок, 3 квітня, втрати Росії у війні зросли до 444 370 осіб.

Також наші війська знищили десятки одиниць ворожої техніки на полі бою, зокрема:

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танків ‒ 7009 (+11);

бойових броньованих машин ‒ 13368 (+18);

артилерійських систем – 11142 (+30);

РСЗВ – 1025 (+2);

засоби ППО ‒ 745 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8796 (+17);

крилаті ракети ‒ 2059 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн – 14813 (+30);

спеціальна техніка ‒ 1838 (+6).

Крім того, на брухт перетворили 347 літаків, 325 гелікоптерів, підводний човен, 26 кораблів та катерів.

Війна в Україні - втрати Росії

Як повідомили у Міноборони, у березні українські захисники знищили рекордну кількість російських артилерійських систем - 976 одиниць.

Ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий розповів, як Сили оборони у березні змогли наростити знищення техніки загарбників. Зокрема, вони встановили новий рекорд - понад 1500 одиниць знищеної автомобільної техніки.

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