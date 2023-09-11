Зазначається, що росіяни облаштувалися на аеродромі Кача.

Вертолітну базу російських окупантів виявили у тимчасово окупованому Криму. Йдеться про військовий аеродром Кача на півночі півострова.

"Наші агенти відвідали військовий аеродром, розташований на півночі міста Севастополя", - йдеться у повідомленні партизан "Атеш".

Зазначається, що на оприлюднених кадрах видно вертолітний майданчик з технікою окупантів.

"Це маленький фрагмент великої роботи наших фахівців. Фіксуємо, що вертольотів стає все менше! Інформація передана в потрібні руки", - вказали партизани.

Ситуація в Криму - останні новини

На території тимчасово окупованого Криму все частіше гримлять вибухи. Майже кожен раз росіяни звітують про "успішну" роботу ППО, але в Мережу часто просочуються відео, які говорять протилежне. Так, вдруге було пошкоджено Кримський міст, а також знищена система С-400.

9 вересня в тимчасово окупованому Сімферополі і зовсім загорілася військова частина. Вже 10 вересня загарбники поскаржилися на атака групи невідомих безпілотників. У Міноборони РФ заявили, що засоби ППО знищили вісім безпілотних літальних апаратів ще над акваторією Чорного моря.

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