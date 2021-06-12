Оборонним бюджетом США на 2021 рік передбачено надання Україні допомоги у розмірі 250 млн доларів.

У Міноборони США пояснили, яке озброєння планують поставити Україні у рамках другої частини безпекової допомоги.

Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Пакет включає контрартилерійські радари, засоби для боротьби з БПЛА, засоби захищеного зв’язку, радіоелектронної боротьби й військової медичної евакуації, а також консультації та навчання для підвищення безпеки та потужностей баз Повітряних сил України.

У ніч на 12 липня президент України Володимир Зеленський повідомив про надання Вашингтоном чергового пакету військової допомоги.

Читайте такожРосія вже відпрацювала завдання удару по Україні – генералЦе другий пакет безпекової допомоги США, перший надали у березні 2021 року на суму 125 мільйонів доларів, який включав озброєні патрульні катери Mark VI, контрартилерійські радари, тактичне обладнання, підтримку супутникових знімків, обладнання для надання медичної допомоги військовим і процедур бойової евакуації.

Оборонним бюджетом США на 2021 рік передбачено надання Україні допомоги у розмірі 250 млн доларів.

США у відповідь закликали України продовжити проведення реформ, зокрема переведення Збройних сил на стандарти НАТО, контролювати прямі іноземні інвестиції на основі інтересів національної безпеки, підвищити ефективність і прозорість оборонних закупівель тощо.

З 2014 року Сполучені Штати виділили Україні допомогу у сфері безпеки на суму понад 2,5 мільярда доларів та обіцяють й надалі укріплювати стратегічне партнерство у сфері оборони.

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Автор: Яна Ставська