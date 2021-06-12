Оборонним бюджетом США на 2021 рік передбачено надання Україні допомоги у розмірі 250 млн доларів.

Міністерство оборони США затвердило другу частину безпекової допомоги Україні у розмірі 150 мільйонів доларів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.

"Важливі новини від наших партнерів. Міноборони США затвердило другу частину безпекової допомоги у 2021 році на $150 млн. Вдячний Білому дому за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії та збереження життів наших вояків", - написав Зеленський.

Читайте такожУ США відкриється ще одне генеральне консульство УкраїниЦі гроші мають витратити на навчання, обладнання та консультації, щоб допомогти Збройним силам України зберегти територіальну цілісність країни, захистити кордони та поліпшити взаємодію з НАТО.

На сайті Міноборони США відзначається, що Україна цього року досягла достатнього прогресу в оборонних реформах, як того вимагає Закон про дозволи національної оборони.

Важливі новини від наших 🇺🇸 партнерів. @DeptofDefense затвердив другу частину безпекової допомоги 🇺🇦 у 2021 році на $150 млн. Вдячний @WhiteHouse за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії 🇺🇦 та збереження життів наших вояків. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 11, 2021

Безпекова допомога Україні від США

Департамент оборони Сполучених Штатів Америки виділяє Україні допомогу на безпекову сферу в розмірі 125 млн доларів у рамках Ініціативи підтримки України у сфері безпеки.

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що кошти будуть виділені на підготовку українських військових, надання обладнання та консультативну підтримку з метою сприяння Збройним силам України охороняти "територіальну цілісність країни, її кордони та покращити сумісність з НАТО".

Загалом оборонним бюджетом США на 2021 рік передбачено надання Україні допомоги у розмірі 250 млн доларів.

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Автор: Людмила Жерновська