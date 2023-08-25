Їхня бойова ефективність зменшилася після м'ясних операцій у Бахмуті та Соледарі.

Бойовики приватної військової компанії "Вагнер" більше не є чинником у війні Росії проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрик Райдер на брифінгу. За його словами, роль "Вагнера" як бойової сили "значною мірою за всіма намірами і цілями більше не є чинником на полі бою в Україні".

Як нагадав американський генерал, після заколоту групи Вагнера два місяці тому в Росії ці сили фактично вивели з-під Бахмута та поля бою загалом.

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"Але, за всіма ознаками, їхня бойова ефективність зменшилася. І вони більше не є суттєвим фактором, коли мова йде про конфлікт всередині України", - зазначив Райдер.

Генерал також додав, що "вагнерівці" "були найефективнішими бойовими силами Росії на полі бою" в Україні.

Що передувало

23 серпня під російським містом Твер зазнав аварії літак, в якому перебував Євген Пригожин. Через добу після аварії подію прокоментував російський диктатор Володимир Путін. Він відбувся формальними фразами, зокрема, висловив співчуття рідним жертв і навіть зробив комплімент Пригожину - назвав його "талановитим бізнесменом".

Розвідка США підтвердила, що очільник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі. На борту могла бути бомба.

Як зазначають аналітики ISW, приватна військова компанія "Вагнер" більше не існуватиме як квазінезалежна структура після майже достовірного вбивства її ватажка Євгена Пригожина, засновника Дмитра Уткіна та керівника служби логістики та безпеки Валерія Чекалова.

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