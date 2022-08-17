Раніше українців попереджали, що ворог може активізувати обстріли ближче до Дня незалежності.

Війна Росії проти України вже досягла такого стану, що ніякі дії РФ ні до чого не ведуть. Це також стосується можливих ракетних ударів по українській столиці.

Таку думку висловив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Юлії Латиніній.

"Стрілянина ракетами по Києву, навіть якщо така трапиться, нічого не додасть російським цілям і завданням операції, спробам їх досягти. Нічого не дасть до утримання ситуації, до ситуації можливої оборони того, що вже завойовано. Воно просто безглуздо з усіх боків. Чисто емоційний жест - щоб убити побільше цивільних і зіпсувати нам свято? По-перше, ми відповімо і зіпсуємо свято набагато більше. І хто в це не вірить до Криму - тепер може переконатися, що і цілі, і можливості є для цього", - говорить Арестович.

"Їм буде там набагато гірше, ніж нам тут, у разі удару", - додав він.

За його словами, питання із запобіганням подібних ударів вирішуватимуть президент і головком ЗСУ Валерій Залужний. "Це рівень питань, який тільки вони вирішують... Я точно знаю, що навіть якщо раптом не буде "до", то "після" буде точно. І гірше буде тим, хто почав, а не тим, хто відповідає", - додав він.

Раніше українців попереджали про високу загрозу ракетних ударів з боку РФ 23-24 серпня. У ці Україна святкуватиме День прапора і День незалежності.

Також в РНБО заявляли, що Росія готує провокації до Дня незалежності та проти Зеленського.