Там наголомили, що Формула миру президента Володимира Зеленського є єдиним шляхом до миру.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на істерію окремих осіб стосовно припинення війни на умовах російського диктатора Володимира Путіна.

Про це він повідомив у Telegram. "Знищення народів, окупація чужої території, заселення її росіянами - історична доктрина існування Московії. Буча та Охматдит - це зовсім не збіг, а цілеспрямовані дії армії РФ", - відзначив Єрмак.

За його словами, диктатор Володимир Путін та російський солдат ментально однакові.

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"Вони хочуть, щоб українців в Україні не було. Вони прагнуть забрати нашу територію і все, що належить нам. Для цього їм потрібні слабкі ми і це варто зрозуміти багатьом, хто сьогодні готовий здатися і показати слабкість. Бо слабкість для росіян - це синонім окупації", - наголосив керівник ОП.

Він додав, що історія пам’ятає безліч прикладів геноциду, який здійснювали росіяни, забираючи чужу територію, крадучи чужі оселі, заселяючи землі своїми людьми. Передували цьому слабкість або внутрішні чвари.

Єрмак переконаний, що Путін хоче, аби російську армію боялися і від неї тікали. "Саме тому була Буча, Ізюм. А потім - терор Харкова, Херсона, Дніпра, Запоріжжя, Кривого Рогу, Києва, багатьох інших міст, містечок, населених пунктів. Удар по Охматдиту - це терор і спроба зламати наш дух. Удари по енергетиці - це сподівання на те, що українці залишать територію. Намагання віднайти серед нас тих, хто готовий здатися в обмін на ілюзію припинення терору, і зробити їх голоси гучнішими, посваривши нас між собою", - підкреслив Єрмак.

Він додав, що слідом за такими настроями йде капітуляція після посилення росіян. "А це означає нову війну через деякий час і більш швидку окупацію та вигнання українців з їх землі. Ось це вони хочуть здійснити зараз через терор цивільних", - додав Єрмак.

Водночас, він пояснив, чого бояться росіяни.

"Нашої сили, яка в єдності. Поки ми боремось, їх плани розбиваються. Існування нашої держави і нації наразі залежить від боротьби. А для неї потрібна єдність. Істерія про припинення війни на умовах Путіна означає поразку і знищення тих, хто сьогодні просуває такі ідеї в Україні. Їх знищать самі ж росіяни", - наголосив Єрмак.

Він додав, що єдиний шлях до миру - це Формула миру президента України Володимира Зеленського, міжнародне право, справедливість.

"Ми не маємо права відступати від принципів під терором. Інакше не буде України", - підкреслив Єрмак.

Ймовірні переговори України і РФ

У червні кремлівський правитель Путін заявив, що Росія припинить вогонь і піде на переговори, якщо Україна повністю відмовиться від Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Путін хоче бачити повне виведення українських військ із цих чотирьох областей, аби російські війська могли їх окупувати. Також він вимагає, аби Україна відмовилась від Криму. Ще Путін вимагає від України відмови вступу до НАТО.

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