Він поки не знає, чи обговорювали це сьогодні Трамп із Путіним.

Президент України Володимир Зеленський висловився про обговорення долі Запорізької атомної електростанції під час мирних переговорів.

На пресконференції Зеленського запитали, чи відомі йому деталі обговорення ЗАЕС під час останньої розмови президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та кремлівського правителя Путіна. Він відповів, що це питання узагальнено обговорювалося перед зустріччю українців та американців у Саудівській Аравії та під час неї:

"Які розмови у американців з рускіми з приводу Запорізької станції - поки що мені не відомо. Це наша станція, без нас вона не буде працювати. За даними нашої розвідки, рускіє дуже хочуть, щоб вона працювала без нас".

За словами президента, Москва намагається "втягнути" в це і Міжнародне агентство з атомної енергії, але досі ця міжнародна інституція не підводила Україну. "Станція наша, для нас важливі її шість блоків. Українська сторона не дасть, щоб станція на окупованій землі працювала на окупанта", - підкреслив він.

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Переговори між США і Росією

Як відомо, сьогодні відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та Путіним. Повідомлялося, що вона тривала понад 1,5 години.

Основною темою обговорення було досягнення припинення вогню в Україні. Раніше Трамп запропонував 30-денне перемир'я, у Києві погодилися на це. Тоді Путін заявив, що Москва нібито не проти, однак має багато умов.

Під час розмови Путін відмовився від повного припинення вогню, але погодився на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

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