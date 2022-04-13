Російські окупанти відверто визнають силу і міць ЗСУ, але водночас найбільше бояться своїх військових.

Вже понад півтора місяця йдуть важкі бої за кожен будинок, за кожну квартиру, вулицю і квартал. Станом на 13 квітня, українські бійці перетворили на добриво вже майже 20 тисяч окупантів.

Російські солдати шоковані опором українців, але найбільше бояться своїх військових, слід з перехопленої СБУ розмови.

"Ніхто з нас цим пишатися не буде... Вони (інші російські військові) – довб***би, я своїх боюся більше, ніж бандерівців", – говорить окупант про своїх товаришів по зброї. І зізнається, що не відчуває ніякої високої мети у своїх агресивних діях.

"Ми їхали, лежить тіло (мирний українець – ред.) біля зупинки... Видно, що мертва людина... а зверху напис "Н***й шастать... я цей напис взагалі не забуду", – говорить він.

А тим часом окупанти, здається, починають потроху прозрівати. В одному з перехоплених розмов російський вояка каже, що злий на Путіна, який обіцяв їм тріумфальну ходу, а замість цього втягнув у затяжну війну, де їм не перемогти.

Напередодні в Кремлі вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ визнали, що вони несуть суттєві втрати в Україні. Водночас агресор виправдовує відведення військ у Київській та Чернігівській областях (як відомо, проведене з метою перегрупування) не значними втратами Росії в цих регіонах, а "доброю волею".

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