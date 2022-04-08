Російські окупанти відверто визнають силу й міць Збройних Сил України

Більше ніж шість тижнів ЗСУ продовжують захищати нашу країну і знищувати окупантів. Наразі ворог вже втратив майже 19 тисяч осіб і сотні одиниць техніки.

Розуміючи, що у них є тільки два шляхи – або 200-им, або 300-им – окупанти готують передсмертні прохання своїм близьким, про що свідчить черговий аудіоперехоплення СБУ.

"Все робіть, щоб він до армії не пішов! Як його почнуть призивати, то мамку проси, хай дядьку Гену підключає. Скажи, хай усе зробить, щоб його до армії не забрали! Це буде моє останнє… чого я хочу", – попросив окупант.

Окупант говорить, що з його роти залишилося 10 чоловік, але командування не хоче їх виводити з України. Тож розуміє, що їх тут просто "покладуть".

Раніше повідомлялося, що серед окупантів зростає невдоволення вищим командуванням РФ і назрівають бунти. В одному з перехоплених розмов окупант назвав президента Росії кінченим.

Напередодні прессекретар Путіна Пєсков вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ визнав, що вони зазнають значних втрат в Україні. Водночас він виправдав відведення військ у Київській та Чернігівській областях (як відомо, проведений з метою перегрупування) не значними втратами Росії в цих регіонах, а "доброю волею".

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