Якщо Росія буде продовжувати наносити удари по Україні, то буде дзеркальна відповідь, - Зеленський

За його словами, жодного погодження з боку Росії на встановлення режиму припинення вогню немає.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ситуація найближчої ночі та завтра визначити, як буде далі діяти Україна. Якщо Росія буде продовжувати наносити удари по України, тоді від Сил оборони України буде дзеркальна відповідь. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

"Я хочу подякувати кожній державі, хочу подякувати кожному лідеру, який підтримав Україну та пропозицію нашої держави - пропозицію, яку ми дали Росії, - про встановлення повної тиші. По сьогоднішньому дню ми бачимо, що Росія відповіла на цю нашу пропозицію припинення вогню тільки новими ударами, новими атаками", - наголосив Зеленський.

Як підкреслив президент, сьогодні фактично весь день, фактично щогодини з різних наших областей надходять повідомлення про удари. Президент відзначив:

"Донеччина, Харківщина, Дніпровщина, Суми, Сумська область, Чернігівщина, Запоріжжя, Херсон. Жоден із видів своєї воєнної активності Росія не зупинила. На жаль, не зупинила".

У зв’язку з цим, як зауважив Зеленський, Україна буде діяти дзеркально.

"Залежно від ситуації вночі та завтра теж будемо визначатись із нашими цілком справедливими відповідями", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, Зеленський вважає, що настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України. З цією метою глава держави оголосив про перемир’я від опівночі 6 травня.

Утім, російські загарбники продовжують вести бойові дії і обстрілювати мирні українські міста. Зокрема, росіяни атакували двома безпілотниками Суми, влучивши в будівлю дитячого садка. Відомо про загибель двох жінок.

За даними видання The Washington Post, з'являється все більше ознак розколу у вищих ешелонах влади Кремля. Чиновники незадоволені війною проти України, проблемами в економіці та посиленням обмежень, зокрема в інтернеті.

