В Офісі президента нагадали європейцям, що на них чекає, якщо агресія проти України для Москви окупиться.

Росія продовжить спонсорувати тероризм в Європі і зробить спалахи сепаратизму нормою, якщо зможе вийти переможцем з поточної війни. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Росія не зупиниться, якщо не програє. Вона продовжить інвестувати в тероризм в Європі. Буде втручатися в національні вибори, вбивати політичних опонентів, а спалахи сепаратизму стануть нормою", – написав він у своєму Твіттер.

Радник голови ОП зазначив, що подібні акції Росія буде влаштовувати ще більш зухвало, ніж вона це робить зараз.

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"Чи в такому світі ви хочете жити? Бо це і є "рускій мір", – написав Подоляк.

Примус Росії до миру

Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що переговорів з чинним російським керівництвом не буде, оскільки воно не договороспроможне. Тому Україна буде домагатися повної військової перемоги.

Заступник голови МЗС Польщі напередодні заявив, що найгіршим результатом війни стане ситуація, при якій Росії дозволять так чи інакше "зберегти обличчя". Це надихне не лише РФ, а й інших потенційних агресорів на нові війни.

При цьому в НАТО існує думка, що Росія не відмовиться від свого бажання захопити і знищити Україну, навіть якщо зазнає поразки в поточній війні.

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