У війні з Україною на суходолі росіяни вичерпали певні свої сили, боєприпаси, танки, бойові машини піхоти і артилерійські системи.

В Організації Північноатлантичного договору (НАТО) припускають, що в разі поразки Росії у війні з Україною, російські плани залишаться незмінними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер сказав на прес-конференції за підсумками засідання цього комітету на рівні начальників генеральних штабів.

Зокрема, у нього запитали, як впливає на розрахунки НАТО щодо потенційного конфлікту між Росією і Альянсом той факт, що російські сили у війні з Україною виснажуються з точки зору особового складу і озброєння.

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"Я думаю, що всі держави погоджуються з фактом, що незалежно від результату війни росіяни, скоріше за все, матимуть аналогічні амбіції. Навіть якщо вони програють війну з Україною, вони продовжать мати ті ж самі амбіції. І з цієї причини загроза не зникає", - сказав Бауер.

Зокрема, він сказав, що у війні з Україною на суходолі росіяни вичерпали певні свої сили, боєприпаси, танки, бойові машини піхоти і артилерійські системи.

"Загальна думка така, що росіяни відновлять те, що вони мали. Вони також засвоять уроки з цього конфлікту і спробують покращити те, що вони мали", - сказав Бауер.

У цьому зв'язку, як сказав голова комітету НАТО, така ситуація потенційно вплине на подальші плани Альянсу, але питання полягатиме у тому, як швидко росіяни зможуть відновити свій довоєнний потенціал та покращити його.

"Вони не були дуже успішними у цьому, коли здійснили вторгнення в Україну. На це знадобиться час. І чи йдеться про період від трьох до п'яти років, чи від трьох до десяти років - це те, про що ми разом повинні поговорити. Це буде вивчено розвідувальними службами", - сказав Бауер.

У цьому зв'язку він додав, що опісля треба буде прокласти шлях для ухвалення належних рішень, аби бути готовим реагувати на майбутню загрозу - протидіяти їй і стримувати її.

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