На тлі постійних погроз ядерними ударами в МЗС країни-окупанта здивували заявою.

В міністерстві закордонних справ РФ несподівано оприлюднили заяву про запобігання ядерній війні на тлі новин про обговорення ймовірного ядерного удару по Україні в колі керівників військових та силових структур Росії.

У заяві наголошується, що Російська Федерація "несе особливу відповідальність у питаннях зміцнення міжнародної безпеки та стратегічну стабільність" та "суворо і послідовно керується постулатом про неприпустимість ядерної війни, в якій не може бути переможців і яка ніколи не має бути розв'язана".

"Російські доктринальні установки у зазначеній сфері чітко окреслені, вони мають суто оборонну спрямованість і допускають розширювального тлумачення. Реагування із застосуванням ядерної зброї гіпотетично допускається Росією виключно у відповідь на агресію, що здійснюється із застосуванням ЗМУ (зброї масового ураження - УНІАН), або агресію з використанням звичайних озброєнь, коли під загрозу поставлено існування держави", - йдеться у заяві.

Крім того, в МЗС РФ запевнили, що Росія нібито виходить із незмінної актуальності чинних домовленостей та розуміння в галузі скорочення та обмеження ядерних озброєнь, зниження стратегічних ризиків та загрози міжнародних інцидентів та конфліктів, що загрожують ескалацією на ядерний рівень. Росія також "твердо переконана, що в нинішній непростій та турбулентній ситуації, яка стала наслідком безвідповідальних та безпардонних дій, спрямованих на підрив нашої національної безпеки, першочерговим завданням стає недопущення будь-якого військового зіткнення ядерних держав".

"Закликаємо інші країни ядерної "п'ятірки" на ділі продемонструвати свою готовність працювати над вирішенням цього пріоритетного завдання та відмовитися від небезпечних спроб утискати життєво важливі інтереси один одного, балансуючи на межі прямого збройного конфлікту та заохочуючи провокації зі ЗМУ, що здатні призвести до катастрофічних наслідків", - йдеться у заяві.

Загроза ядерного удару Росії - що відомо

21 вересня російський президент Володимир Путін разом з оголошенням в країні часткової мобілізації пригрозив Заходу ядерною зброєю.

Цьому слідували спроби Кремля анексувати захоплені українські регіони. В цьому контексті російські чиновники почали заявляти, що РФ застосує ядерну зброю у разі посягання на свою територію.

Проте результатів псевдореферендумів світ не визнає, а США й союзники погодилися, що Україна повинна деокупувати загарбані Москвою території.

Західні аналітики погоджуються з твердженням, що ядерний шантаж радше свідчить про непросте становище, у якому опинилась армія Росії на полі бою.

Разом з тим в українській розвідці допускають, що одного дня РФ може застосувати зброю масового знищення. США вже пригрозили "катастрофічними наслідками", якщо Путін до цього вдасться.

Всього, на думку Інституту вивчення війни, існує тільки два варіанти застосування ядерної зброї: вздовж лінії фронту і масованого удару по всій Україні. Проте жоден з них не дасть Росії реальної переваги на полі бою, оскільки ЗС РФ у нинішньому стані просто нездатні вести бій в ураженій радіацією зоні, а самі удари не дозволять повністю захопити Україну.

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