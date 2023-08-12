На думку голови НАЗК, якщо не змінити систему, то навіть призначення нових людей закінчиться корупцією.

Більша частина перевірених Національним агентством з питань запобігання корупції працівників військоматів виявились доброчесними людьми.

Як зазначив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, НАЗК планує завершити перевірки всіх 1395 воєнкомів із керівними посадами до кінця цього кварталу.

"Перевірки свідчать про те, що насправді більшість працівників військоматів, як і будь яка категорія держслужбовців є доброчесними. Ті, факти порушень, які ми встановлювали, вони пов’язані з тим, що лише окремі особи зловживають своїм становищем", - сказав він в ефірі телемарафону.

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Голова НАЗК також підкреслив, що насправді звільнили не всіх воєнкомів і не всіх керівників центрів комплектування.

"Рішення РНБО передбачає рекомендувати органам військового управління змінити керівників тільки обласних центрів комплектування", - додав він.

На думку Новікова, якщо не змінити систему, то навіть призначення нових доброчесних людей закінчиться корупцією. В першу чергу потрібно змінити правила, за якими функціонують центри комплектування, і правила перетину кордону. Оскільки центри комплектування видають довідки про непридатність до військової служби, а потім ці чоловіки незаконно покидають країну і не повертаються.

Рішення Зеленського про звільнення воєнкомів - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня резидент Володимир Зеленський заявив, що в Україні буде звільнено всіх керівників обласних територіальний центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

При цьому він зазначив, що вже відкрито 112 кримінальних проваджень щодо посадовців "військкоматів", оголошено 33 підозри.

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